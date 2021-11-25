Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що напад на Україну коштуватиме РФ занадто дорого: російській економіці зроблять боляче

Напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії, з погляду як економіки, так і політики.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу 25 листопада.
«У Москві мають чітко усвідомити, які політичні, економічні та людські втрати вона понесе у разі нового етапу агресії. Україна виступає за комплексний пакет протидії агресивним намірам Кремля», — наголосив він.
За словами Кулеби, він включає політичне та економічне стримування Росії, а також військову допомогу Україні.
«У низці світових столиць розробляються конкретні економічні заходи, які здатні зробити боляче російській економіці та гаманцям російських багатіїв. Ми не намагаємось зрозуміти, що у голові Путіна. Це невдячна справа. Ми працюємо над тим, щоб у ній зʼявилось чітке розуміння: новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати, тому не варто цього робити», — зауважив міністр.
Водночас Кулеба пояснив, що йдеться не лише про російську агресію проти України, бо Кремль прагне загалом підірвати безпеку в Європі.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.
- У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.
- 22 листопада повідомлялося, що розвідка США поділилася з європейськими союзниками даними та картами про сценарії можливого вторгнення. Планується широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках.