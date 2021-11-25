Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що напад на Україну коштуватиме РФ занадто дорого: російській економіці зроблять боляче

Напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії, з погляду як економіки, так і політики.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу 25 листопада.

«У Москві мають чітко усвідомити, які політичні, економічні та людські втрати вона понесе у разі нового етапу агресії. Україна виступає за комплексний пакет протидії агресивним намірам Кремля», — наголосив він.