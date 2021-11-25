Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что нападение на Украину будет стоить РФ слишком дорого: российской экономике сделают больно

Нападение на Украину будет слишком дорого стоить России с точки зрения как экономики, так и политики.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 25 ноября.

«В Москве должны четко уяснить, какие политические, экономические и человеческие потери она понесет в случае нового этапа агрессии. Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля», — подчеркнул он.