Польща депортує 200 мігрантів, які все ж прорвались через кордон із Білоруссю

Польща цього тижня планує депортувати 200 мігрантів, яким все ж вдалось прорвати кордон і потрапити до країни. Для них організують чартерні рейси і повернуть у країни громадянства.

Про це речниця польської прикордонної служби Анна Михальська повідомила під час брифінгу у понеділок, 22 листопада.

«Цього тижня ми плануємо чергові повернення іноземців до країн їх походження. Цього тижня ми плануємо депортувати близько 200 осіб, у тому числі 10 організаторів нелегальної міграції» — сказала Михальська й уточнила, що в основному ідеться про громадян Іраку.

Перед цим Польща заявляла про готовність оплатити повернення мігрантів, які застрягли на кордоні.