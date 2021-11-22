Польша депортирует 200 мигрантов, которые все же прорвались через границу с Беларусью

Польша на этой неделе планирует депортировать 200 мигрантов, которым все же удалось прорвать границу и попасть в страну. Для них организуют чартерные рейсы и вернут в страны гражданства.

Об этом пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальская сообщила во время брифинга в понедельник, 22 ноября.

«На этой неделе мы планируем очередные возвращения иностранцев в страны их происхождения. На этой неделе мы планируем депортировать около 200 человек, в том числе 10 организаторов нелегальной миграции», — сказала Михальская и уточнила, что в основном речь идет о гражданах Ирака.

Перед этим Польша заявляла о готовности оплатить возвращение застрявших на границе мигрантов.