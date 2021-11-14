У Грузії девʼять депутатів парламенту оголосили голодування на підтримку Саакашвілі

У Грузії девʼять депутатів парламенту від опозиційної партії «Єдиний національний рух» оголосили голодування, вимагаючи перевести експрезидента Міхеіла Саакашвілі до звичайної медклініки.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

«Третій президент Грузії голодує вже 45 днів, йому не надають адекватних медичних послуг, і наша колега Єлене Хоштарія також голодує, тому ми, дев’ять депутатів парламенту, вирішили оголосити голодування з єдиною вимогою — перевести Саакашвілі до багатофункціональної клініки», — заявив один із лідерів ЄНР Давид Кіркітадзе.

Голодування оголосили Давид Кіркітадзе, Акакій Мінашвілі, Темур Джанашія, Бачукі Кардава, Ніка Мачутадзе, Георгій Годабрелідзе, Сулхан Сібашвілі, Леван Бежашвілі та Абдулла Ісмаїлов. Раніше, 3 листопада, голодування почала лідер партії «Дроа» та депутатка парламенту Єлене Хоштарія.