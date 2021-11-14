В Грузии девять депутатов парламента объявили голодовку в поддержку Саакашвили

В Грузии девять депутатов парламента от оппозиционной партии «Единое национальное движение» объявили голодовку, требуя перевести экс-президента Михеила Саакашвили в обычную медклинику.
Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
«Третий президент Грузии голодает уже 45 дней, ему не оказывают адекватных медицинских услуг, и наша коллега Елене Хоштария также голодает, поэтому мы, девять депутатов парламента, решили объявить голодовку с единственным требованием — перевести Саакашвили в многофункциональную клинику», — заявил один из лидеров ЕНД Давид Киркитадзе.
Голодовку объявили Давид Киркитадзе, Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов. Ранее, 3 ноября, голодовку начала лидер партии «Дроа» и депутат парламента Елене Хоштария.
- Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года. В стране против него возбужден ряд уголовных дел, по двум из которых вынесены приговоры. В тюрьме Рустави Саакашвили объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда не помилует политика. Украина намерена экстрадировать Саакашвили, поскольку у него есть украинское гражданство, но сам политик против этого.
- 19 октября консилиум врачей в Грузии рекомендовал госпитализировать Саакашвили из-за ухудшения здоровья. 8 ноября политика перевели из тюрьмы в больницу для обвиняемых и осужденных.
- 14 ноября в окружении Саакашвили заявили, что политика могут перевести в реанимационное отделение тюремной больницы.