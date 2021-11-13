Bloomberg: Ілон Маск очолив список «зелених» мільярдерів

Найбагатша людина світу, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск посів перше місце в списку «зелених» мільярдерів за версією видання Bloomberg.

За підрахунками видання, Маск володіє $288 млрд, з яких 86% припадає на екологічний бізнес, а саме на компанію з виробництва електроавтомобілів Tesla ($247,9 млрд). Компанія також розробляє системи зберігання енергії та сонячні дахи.