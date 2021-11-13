Bloomberg: Илон Маск возглавил список «зеленых» миллиардеров

Самый богатый человек мира, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял первое место в списке «зеленых» миллиардеров по версии издания Bloomberg.

По подсчетам издания, Маск владеет $288 млрд, из которых 86% приходится на экологический бизнес, а именно на компанию по производству электроавтомобилей Tesla ($247,9 млрд). Компания также разрабатывает системы энергосбережения и солнечные крыши.