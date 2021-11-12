Росія заперечує дані Bloomberg про загрозу вторгнення в Україну та звинувачує Вашингтон і Київ у «провокаціях»

Американське видання Bloomberg напередодні написало, що США попередили Європейський Союз про можливе вторгнення Росії в Україну. Утім, Кремль спростовує цю інформацію.

Про це заявив заступник постійного представника Російської Федерації при ООН Дмитро Полянський, пише ТАСС.

За словами Полянського, Росія «ніколи не планувала [вторгнення в Україну] і не плануватиме цього, якщо Москву не спровокує Київ, чи хтось інший або якщо стоятиме питанням захисту національного суверенітету РФ».

Він наголосив, що на своїй території Росія має право стягувати стільки військ, скільки вважає за потрібне.

«Це не територія України, це територія Росії. Якщо ви почуєте конкретні погрози, які звучать в Україні проти Росії, проти російської територіальної цілісності, то ви зрозумієте, що певна обережність — це логічний крок у такій ситуації» — заявив Полянський.

Він звинуватив саме Україну в «нагнітанні ситуації,» додавши, що «військові кораблі США в Чорному морі діють дуже провокаційно».