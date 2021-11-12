Россия отрицает данные Bloomberg об угрозе вторжения в Украину и обвиняет Вашингтон и Киев в «провокациях»

Американское издание Bloomberg накануне написало, что США предупредили Европейский Союз о возможном вторжении России в Украину. Впрочем, Кремль опровергает эту информацию.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.
По словам Полянского, Россия «никогда не планировала [вторжение в Украину] и не будет планировать этого, если Москву не спровоцирует Киев или кто-то другой или если будет стоять вопрос защиты национального суверенитета РФ».
Он отметил, что на своей территории Россия имеет право стягивать столько войск, сколько считает нужным.
«Это не территория Украины, это территория России. Если вы услышите конкретные угрозы, которые звучат в Украине против России, против российской территориальной целостности, то вы поймете, что определенная осторожность — это логичный шаг в такой ситуации», — заявил Полянский.
Он обвинил именно Украину в «нагнетании ситуации», добавив, что «военные корабли США в Черном море действуют очень провокационно».
- 31 октября американская газета The Washington Post сообщила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, в Пентагоне заявили, что следят за этой ситуацией. В то же время разведка Минобороны Украины опровергла информацию о российских войсках на границе и предположила, что это может быть перемещение войск после завершения совместных учений с Беларусью. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал сообщения о российских войсках на границе «дезинформацией общества».
- В Кремле заявили, что информация о стягивании российских войск к границе с Украиной является «некачественным вбросом», который даже не стоит комментировать.
- Позже Минобороны сообщило, что по состоянию на начало ноября возле границы Украины и на временно оккупированных Россией территориях находятся группировки войск из примерно 90 тысяч человек.
- 6 ноября стало известно, что президент США Джо Байден отправлял в Москву директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что Штаты внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины.