Россия отрицает данные Bloomberg об угрозе вторжения в Украину и обвиняет Вашингтон и Киев в «провокациях»

Американское издание Bloomberg накануне написало, что США предупредили Европейский Союз о возможном вторжении России в Украину. Впрочем, Кремль опровергает эту информацию.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

По словам Полянского, Россия «никогда не планировала [вторжение в Украину] и не будет планировать этого, если Москву не спровоцирует Киев или кто-то другой или если будет стоять вопрос защиты национального суверенитета РФ».

Он отметил, что на своей территории Россия имеет право стягивать столько войск, сколько считает нужным.

«Это не территория Украины, это территория России. Если вы услышите конкретные угрозы, которые звучат в Украине против России, против российской территориальной целостности, то вы поймете, что определенная осторожность — это логичный шаг в такой ситуации», — заявил Полянский.

Он обвинил именно Украину в «нагнетании ситуации», добавив, что «военные корабли США в Черном море действуют очень провокационно».