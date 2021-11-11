Журналісти «Схем» показали палац Медведчука із шубосховищем і сотнею приміщень. Попри санкції, там триває ремонт

Голова політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук, який перебуває під домашнім арештом через звинувачення в державній зраді, проводить ремонт у своєму палаці в Пущі-Водиці, попри санкції, блокування рахунків і заяви його соратників про політичне переслідування.

Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».

Журналісти отримали в розпорядження плани (креслення) всіх поверхів будинку Медведчука, який збудовано на колишній території державних дач. Як заявляв колишній покійний керівник Фонду держмайна Михайло Чечетов, незаконно збудовано. Ділянку Медведчук отримав, тиснучи на Чечетова.

За даними креслень, палац Медведчука складається з чотирьох поверхів. Будинок має 114 приміщень загальною площею 2 113 квадратних метрів.

Цокольний поверх облаштований пральною, кімнатою для покоївок, окремим величезним гардеробом для суконь дружини політика Оксани Марченко, приміщенням для зберігання картин (їх у подружжя 530, без урахування 227 ікон), складом для килимів і шубосховищем — окремим приміщенням для зберігання шуб. Також на цокольному поверсі є житлові блоки, які, можливо, обладнані як бункери, масажна, сольова кімната, зона гідромасажних ванн, технічна зона й окрема кімната, підписана як склад ялинкових іграшок.

На першому поверсі зала на 95 квадратних метрів із ліфтом, їдальня, кухня, сервізна, кімната охорони, кабінет Марченко, кімнати та санвузли, дворівневий кедровий гардероб (по 30 квадратних метрів), камінний зал, кабінет Медведчука із секретною кімнатою на 11 квадратів, тренажерний зал, власна перукарня, масажна, сауна та басейн завдовжки понад 18 метрів.

Другий поверх відведено під спальні. Там є двоярусні гардеробні, спальні з персональними санвузлами та шість балконів.

Третій поверх (верхній). На ньому розташована каплиця, поряд з якою (!) барна зона, гостьова спальня та балкон.

Журналісти зазначають, що палац у Пущі-Водиці — схоже, головний маєток Медведчука. У власності компаній сімʼї Медведчука є ще чотири подібні обʼєкти, але вони менші.