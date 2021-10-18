Медведчук відповів Зеленському на пропозицію обміняти його на вʼязнів Кремля

Народний депутат партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук відповів президенту Володимиру Зеленському на пропозицію обміняти його у Росії на «вʼязнів Кремля», якби той мав російське громадянство — зазначив, що його це не цікавить.

Про це йдеться у заяві, яку опублікувала партія ОПзЖ.

Медведчук зазначив, що у нього тільки українське громадянство і жодного іншого немає. Саму ідею його обміну він назвав «демонстрацією того, у яку правову і моральну прірву впала Україна».

«Крім того, вважаю, що президенту не варто обтяжувати себе розглядом питання про обмін. Ця ідея неможлива, і вона мене абсолютно не цікавить», — додав Медведчук.