Зеленський: Україна могла б розглянути обмін Медведчука на українських героїв

Україна розглянула б можливість обміну нардепа Віктора Медведчука з Росією на «вʼязнів Кремля», якби він мав російське громадянство.
Про це в коментарі телеканалу ICTV заявив президент Володимир Зеленський.
За словами президента, прямих доказів наявності російського громадянства у Медведчука не має. Президент додав, що Медведчук є громадянином України та до нього застосовується українське законодавство.
«З іншого боку, якщо, наприклад, Росія підтвердила б, що у пана Медведчука є російське громадянство, скажімо так, цілком можливо, що тоді ми б із задоволенням, після цього підтвердження або хоча б натяку, розглянули б можливості обміну пана Медведчука на справжніх героїв і громадян України, які перебувають не в Україні», — заявив президент.
- 8 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що Медведчуку підготували нову підозру — за торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу (державна зрада та сприяння діяльності терористичних організацій).
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- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- Журналісти Bihus.Info опублікували 36 годин записів «плівок Медведчука». У першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком, у другий — історія про те, як Медведчук отримав нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», у третій Медведчук умовляв Порошенка купувати вугілля у бойовиків, а в останньому випуску Медведчук розповідав росіянам, що умовив Порошенка помʼякшити вимоги України щодо поставок газу.
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