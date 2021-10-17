Зеленський: Україна могла б розглянути обмін Медведчука на українських героїв

Україна розглянула б можливість обміну нардепа Віктора Медведчука з Росією на «вʼязнів Кремля», якби він мав російське громадянство.

Про це в коментарі телеканалу ICTV заявив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, прямих доказів наявності російського громадянства у Медведчука не має. Президент додав, що Медведчук є громадянином України та до нього застосовується українське законодавство.

«З іншого боку, якщо, наприклад, Росія підтвердила б, що у пана Медведчука є російське громадянство, скажімо так, цілком можливо, що тоді ми б із задоволенням, після цього підтвердження або хоча б натяку, розглянули б можливості обміну пана Медведчука на справжніх героїв і громадян України, які перебувають не в Україні», — заявив президент.