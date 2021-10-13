У Кремлі запобіжний захід Медведчуку назвали «зведенням політичних рахунків», але нічим не можуть йому допомогти

Обрання народному депутату партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту майже на місяць є «зведенням політичних рахунків».

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РБК.

«Усе, що відбувається з Медведчуком — це не що інше, як зведення політичних рахунків із політичним конкурентом, який до недавнього минулого дуже стрімко зміцнював свої політичні позиції у країні», — сказав він.