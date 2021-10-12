Суд обрав запобіжний захід нардепу Медведчуку — домашній арешт

Печерський районний суд Києва відправив народного депутата партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.

Відповідне рішення ухвалила суддя Віта Бортницька на засіданні у вівторок, 12 жовтня.

«Украй негативно. Я незадоволений», — прокоментував Медведчук ставлення до рішення суду.

Прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з правом на заставу в один мільярд гривень, але суд їй відмовив.

Зазначимо, що Медведчук і так перебуває під домашнім арештом у справі про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.

8 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що Медведчуку підготували нову підозру — за торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу (державна зрада та сприяння діяльності терористичних організацій). Період, який охоплюють ці діяння, — кінець 2014 — початок 2015 року. Суми, витрачені державними українськими підприємствами, перевищують 200 мільйонів гривень.

За даними слідства, Медведчук «активно співпрацював» із вищим керівництвом України (СБУ перевірить причетність Порошенка до цього), вів з ним перемовини та переконував ухвалювати потрібні рішення. Отримавши «зелене світло» від вищого керівництва України, міністерства та держпідприємства уклали контракти з компаніями, реквізити яких були передані ватажкам «Л/ДНР».