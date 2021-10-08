«Справа Медведчука»: СБУ перевірить причетність Порошенка і ексголови Нацбанку Гонтаревої

Голова Служби безпеки України Іван Баканов під час брифінгу з генеральним прокурором заявив, що правоохоронці перевірять причетність пʼятого президента Петра Порошенка і ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої до справи лідера ОПзЖ Віктора Медведчука, якому підготували нову підозру.
Про це передає «Українська правда».
«На сьогоднішній день ми не розголошуємо в інтересах слідства інших фігурантів. Разом з тим, з огляду на те, що ми побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію причетності пана Порошенка і пані Гонтаревої до цього процесу, просто немає», — сказав Баканов.
Він додав, що поки підстав вручати підозри ще комусь у правоохоронців немає.
- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- Окремо журналісти Bihus.Info опублікували 36 годин записів «плівок Медведчука».
- До цього вони випустили кілька частин із записами — в першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком, у другий Медведчук отримав нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», в третій Медведчук умовляв Порошенка купувати вугілля у бойовиків, а в останньому випуску Медведчук розповідав росіянам, що умовив Порошенка помʼякшити вимоги щодо поставок газу з боку України.
- 8 жовтня Офіс генпрокурора підготував Медведчуку нову підозру — за торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу. Наразі Медведчук під домашнім арештом.