Суд избрал меру пресечения нардепу Медведчуку — домашний арест

Печерский районный суд Киева отправил народного депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.
Соответствующее решение приняла судья Вита Бортницкая на заседании во вторник, 12 октября.
«Крайне отрицательно и негативно. Недоволен», — прокомментировал Медведчук отношение к решению суда.
Прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с правом на залог в один миллиард гривен, но суд ей отказал.
Отметим, что Медведчук и так находится под домашним арестом по делу о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
8 октября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Медведчуку подготовили новое подозрение — за торговлю углем с оккупированного Донбасса (государственная измена и содействие деятельности террористических организаций). Период, который охватывают эти деяния, — конец 2014 — начало 2015 года. Суммы, потраченные государственными украинскими предприятиями, превышают 200 миллионов гривен», — пояснила она.
По данным следствия, Медведчук «активно сотрудничал» с высшим руководством Украины (СБУ проверит причастность Порошенко к этому ), вел с ним переговоры и убеждал принимать нужные решения. Получив «зеленый свет» от высшего руководства Украины, министерства и госпредприятия заключили контракты с компаниями, реквизиты которых передали главарям «Л/ДНР».
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписали подозрения по трем эпизодам. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию. Сейчас Медведчук находится под домашним арестом до 31 октября, а Козака еще не нашли.
- Отдельно журналисты Bihus.Info опубликовали 36 часов записей «пленок Медведчука». В первой части Медведчук якобы рассказывал администрации Путина и боевикам о контактах с Порошенко, во второй Медведчук получил нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», в третьей Медведчук уговаривал Порошенко покупать уголь у боевиков, а в последнем выпуске Медведчук рассказывал россиянам, что уговорил Порошенко смягчить требования по поставкам газа со стороны Украины.