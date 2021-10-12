Суд избрал меру пресечения нардепу Медведчуку — домашний арест

Печерский районный суд Киева отправил народного депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

Соответствующее решение приняла судья Вита Бортницкая на заседании во вторник, 12 октября.

«Крайне отрицательно и негативно. Недоволен», — прокомментировал Медведчук отношение к решению суда.

Прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с правом на залог в один миллиард гривен, но суд ей отказал.

Отметим, что Медведчук и так находится под домашним арестом по делу о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.

8 октября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Медведчуку подготовили новое подозрение — за торговлю углем с оккупированного Донбасса (государственная измена и содействие деятельности террористических организаций). Период, который охватывают эти деяния, — конец 2014 — начало 2015 года. Суммы, потраченные государственными украинскими предприятиями, превышают 200 миллионов гривен», — пояснила она.

По данным следствия, Медведчук «активно сотрудничал» с высшим руководством Украины (СБУ проверит причастность Порошенко к этому ), вел с ним переговоры и убеждал принимать нужные решения. Получив «зеленый свет» от высшего руководства Украины, министерства и госпредприятия заключили контракты с компаниями, реквизиты которых передали главарям «Л/ДНР».