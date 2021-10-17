Зеленский: Украина могла бы рассмотреть обмен Медведчука на украинских героев

Украина рассмотрела бы возможность обмена нардепа Виктора Медведчука с Россией на «заключенных Кремля», если бы он имел российское гражданство.
Об этом в комментарии телеканалу ICTV заявил президент Владимир Зеленский.
По словам президента, прямых доказательств наличия российского гражданства у Медведчука нет. Президент добавил, что нардеп является гражданином Украины и к нему применяется украинское законодательство.
«С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство, скажем так, вполне возможно, что тогда мы бы с удовольствием, после этого подтверждения или хотя бы намека, рассмотрели бы возможность обмена господина Медведчука на действительно героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», — заявил президент.
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