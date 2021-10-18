Медведчук ответил Зеленскому на предложение обменять его на заключенных Кремля

Народный депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ответил президенту Владимиру Зеленскому на предложение обменять его в России на «заключенных Кремля», если бы тот имел российское гражданство — отметил, что его это не интересует.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала партия ОПзЖ.

Медведчук отметил, что у него только украинское гражданство и другого нет. Саму идею его обмена он назвал «демонстрацией того, в какую правовую и моральную пропасть упала Украины».

«Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея невозможна, и она меня совершенно не интересует», — добавил Медведчук.