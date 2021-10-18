Медведчук ответил Зеленскому на предложение обменять его на заключенных Кремля

Народный депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ответил президенту Владимиру Зеленскому на предложение обменять его в России на «заключенных Кремля», если бы тот имел российское гражданство — отметил, что его это не интересует.
Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала партия ОПзЖ.
Медведчук отметил, что у него только украинское гражданство и другого нет. Саму идею его обмена он назвал «демонстрацией того, в какую правовую и моральную пропасть упала Украины».
«Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея невозможна, и она меня совершенно не интересует», — добавил Медведчук.
Напомним, что 17 октября Зеленский заявил, что Украина рассмотрела бы возможность обмена с Россией Медведчука на «заключенных Кремля», если бы он имел российское гражданство. Однако, по словам президента, прямых доказательств наличия российского гражданства у Медведчука нет.
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписали подозрения по трем эпизодам. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию. Сейчас Медведчук находится под домашним арестом до 31 октября, а Козака еще не нашли.
- 8 октября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Медведчуку подготовили новое подозрение — за торговлю углем с оккупированного Донбасса (государственная измена и содействие деятельности террористических организаций).
- Отдельно журналисты Bihus.Info опубликовали 36 часов записей «пленок Медведчука». В первой части Медведчук якобы рассказывал администрации Путина и боевикам о контактах с Порошенко, во второй история о том, как Медведчук получил нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», в третьей Медведчук уговаривал Порошенко покупать уголь у боевиков, а в последнем выпуске Медведчук рассказывал россиянам, что уговорил Порошенко смягчить требования по поставкам газа со стороны Украины.