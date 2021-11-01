Аварія на газопроводі зупинила постачання палива з Росії до Сербії та Угорщини. Україна запропонувала транзитувати газ

У ніч проти 1 листопада у Болгарії в районі села Ветрино сталася аварія на газопроводі, у результаті чого постачання газу з Росії до Румунії, Сербії та Угорщини було зупинено.

Тим часом гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook запропонував транспортувати газ до Угорщини та Сербії транзитом через Україну.

«Станом на сьогодні транзит російського газу до Угорщини через Україну не відбувається з 1 жовтня. Оператор ГТС України готовий запропонувати транзитні потужності до Угорщини для мінімізації наслідків аварії для споживачів Угорщини та Сербії», — написав він.