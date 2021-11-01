Аварія на газопроводі зупинила постачання палива з Росії до Сербії та Угорщини. Україна запропонувала транзитувати газ

У ніч проти 1 листопада у Болгарії в районі села Ветрино сталася аварія на газопроводі, у результаті чого постачання газу з Росії до Румунії, Сербії та Угорщини було зупинено.
Про це повідомив болгарський оператор газотранспортної системи Bulgartransgaz.
Як зазначається, згодом газопостачання до Румунії відновили.
Наразі аварійні бригади ремонтують пошкоджену ділянку трубопроводу.
Тим часом гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook запропонував транспортувати газ до Угорщини та Сербії транзитом через Україну.
«Станом на сьогодні транзит російського газу до Угорщини через Україну не відбувається з 1 жовтня. Оператор ГТС України готовий запропонувати транзитні потужності до Угорщини для мінімізації наслідків аварії для споживачів Угорщини та Сербії», — написав він.
- Раніше Україна запропонувала Європі додатковий транзит 55 мільярдів кубометрів газу за «спеціальними умовами».
- У середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Згодом вона сягнула майже $2 тисячі. Причина такої високої ціни — низькі запаси газу в підземних сховищах Європи.
- Уряди низки країн Європейського Союзу вимагають розслідувати ситуацію. В Адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.
- Президент РФ Володимир Путін звинуватив Єврокомісію в різкому зростанні ціни на газ. Також у Кремлі заявили, що для нарощення транзиту через Україну Європа має збільшити закупівлю газу.
- 26 жовтня Міністерство економіки Німеччини передало Федеральному агентству мереж свої висновки щодо сертифікації газопроводу «Північний потік — 2». Газопровід визнали безпечним. Найближчим часом регулятор Німеччини може сертифікувати газопровід, після чого розпочнеться постачання газу.
- На думку голови НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка, якщо Росія припинить транзит газу через Україну, то це збільшить шанси на початок повномасштабної війни.