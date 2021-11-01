Авария на газопроводе остановила поставки топлива из России в Сербию и Венгрию. Украина предложила транзитировать газ

В ночь на 1 ноября в Болгарии в районе села Ветрино произошла авария на газопроводе, в результате чего поставки газа из России в Румынию, Сербию и Венгрию были остановлены.
Об этом сообщил болгарский оператор газотранспортной системы Bulgartransgaz.
Как отмечается, впоследствии газоснабжение в Румынию возобновили.
Сейчас аварийные бригады ремонтируют поврежденный участок трубопровода.
Тем временем гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook предложил транспортировать газ в Венгрию и Сербию транзитом через Украину.
«По состоянию на сегодняшний день транзит российского газа в Венгрию через Украину не происходит с 1 октября. Оператор ГТС готов предложить транзитные мощности в Венгрию для минимизации последствий аварии для потребителей Венгрии и Сербии», — написал он.
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