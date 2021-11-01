Авария на газопроводе остановила поставки топлива из России в Сербию и Венгрию. Украина предложила транзитировать газ

В ночь на 1 ноября в Болгарии в районе села Ветрино произошла авария на газопроводе, в результате чего поставки газа из России в Румынию, Сербию и Венгрию были остановлены.

Тем временем гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook предложил транспортировать газ в Венгрию и Сербию транзитом через Украину.

«По состоянию на сегодняшний день транзит российского газа в Венгрию через Украину не происходит с 1 октября. Оператор ГТС готов предложить транзитные мощности в Венгрию для минимизации последствий аварии для потребителей Венгрии и Сербии», — написал он.