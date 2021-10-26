Минэкономики Германии передало регулятору свои выводы по «Северному потоку — 2». Газопровод признали безопасным

«В своем анализе Федеральное министерство экономики заключает, что предоставление сертификата не угрожает безопасности поставок газа в ФРГ и Европейский Союз», — говорится в заявлении министерства.

Газопровод должен быть сертифицирован Федеральным агентством сетей Германии, а анализ от Минэкономики Германии является ключевым требованием для рассмотрения заявки на сертификацию.

Министерство добавило, что предоставило свой анализ регулятору после обсуждений с соседними странами ЕС, в том числе Италией, Австрией, Польшей, Чехией, Венгрией, Эстонией, Латвией и Литвой.

Сообщается, что у Федерального агентства сетей Германии есть время для сертификации «Северного потока — 2» до начала января, но оно может принять решение и раньше. Затем решение немецкого регулятора отправится на утверждение в Европейскую комиссию.