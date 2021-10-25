В Госдепе США прогнозируют, что «Северный поток — 2» не заработает до марта 2022 года

Одобрение Германией и Европейской комиссией газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до марта следующего года, а Россия должна увеличить поток газа через существующие газопроводы, если уверяет, что может быстро нарастить транзит через «Северный поток — 2».

Об этом заявил старший советник по глобальной энергетической безопасности США Амос Хохштейн, сообщает Reuters.

«Вы не можете иметь и то, и другое», — сказал он.