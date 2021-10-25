В Госдепе США прогнозируют, что «Северный поток — 2» не заработает до марта 2022 года

Одобрение Германией и Европейской комиссией газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до марта следующего года, а Россия должна увеличить поток газа через существующие газопроводы, если уверяет, что может быстро нарастить транзит через «Северный поток — 2».
Об этом заявил старший советник по глобальной энергетической безопасности США Амос Хохштейн, сообщает Reuters.
«Вы не можете иметь и то, и другое», — сказал он.
По мнению Хохштейна, президент России Владимир Путин приближается к тому, чтобы использовать газ как политическое оружие.
«Если у России есть газ, который она хочет транзитировать через «Северный поток — 2», но она предпочитает не делать этого, и это произойдет только в том случае, если Европа согласится с другими требованиями, которые совершенно не связаны», — добавил представитель Госдепа.
В то же время Хохштейн отметил, что США не изменили негативного отношения к «Северному потоку — 2», но перешли от попыток противодействовать строительству газопровода к нивелированию негативных последствий введения его в эксплуатацию.
- 10 сентября 2021 года строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Газопровод предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- Немецкий регулятор получил документы для сертификации «Северного потока — 2», у него есть четыре месяца для решения. Если регулятор сертифицирует его, начнутся поставки газа.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». В Берлине заявили, что будут добиваться от России продолжить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет. Впоследствии глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это же заявил и Владимир Путин.