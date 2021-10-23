Минэнерго допускает, что на фоне энергетического кризиса Европа может одобрить запуск «Северного потока — 2» без сертификации

Европа может одобрить запуск «Северного потока — 2» без надлежащей сертификации, поскольку Россия всегда использует кризисные ситуации для достижения своих целей.

Об этом сообщила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль в субботнем интервью изданию «Радио Свобода».

«Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, возможно, и рискнет», — сказала Зеркаль, отвечая на вопрос о возможности одобрения Европой запуска «Северного потока — 2».

Она напомнила, что в конце следующей недели должна состояться встреча лидеров G20, в повестку дня которой включены вопросы преодоления энергетического кризиса.

«Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм), который сейчас мы видим, использованный Владимиром Путиным очень хорошо», — добавила советник главы Минэнерго.

По ее словам, только за первое полугодие текущего года «Газпром» заработал более $10 млрд. Зеркаль отметила, что во втором полугодии российский газовый монополист получит такую прибыль, которую «невозможно представить».

Напомним, в середине сентября цена на газ в Европе выросла до $850 за тысячу кубометров. Впоследствии она достигла почти $2000. Причина столь высокой цены — низкие запасы газа в подземных хранилищах Европы.