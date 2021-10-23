Міненерго припускає, що на тлі енергетичної кризи Європа може схвалити запуск «Північного потоку — 2» без сертифікації

Європа може схвалити запуск «Північного потоку — 2» без належної сертифікації, оскільки Росія завжди використовує кризові ситуації для досягнення своїх цілей.
Про це повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль у суботньому інтервʼю виданню «Радіо Свобода».
«Такий ризик існує. Якщо не будуть запропоновані інші варіанти вирішення цієї кризи, можливо, і ризикне», — сказала Зеркаль, відповідаючи на питання про можливість схвалення Європою запуску «Північного потоку — 2».
Вона нагадала, що наприкінці наступного тижня повинна відбутися зустріч лідерів G20, у порядок денний якої включені питання подолання енергетичної кризи.
«Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm (ідеальний шторм), який зараз ми бачимо, використаний Володимиром Путіним дуже добре», — додала радниця глави Міненерго.
За її словами, тільки за перше півріччя поточного року «Газпром» заробив понад $10 млрд. Зеркаль зазначила, що в другому півріччі російський газовий монополіст отримає такий прибуток, який «неможливо уявити».
Нагадаємо, у середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Згодом вона сягнула майже $2000. Причина такої високої ціни — низькі запаси газу в підземних сховищах Європи.
- 10 вересня 2021 року будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Газопровід передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.
- Німецький регулятор отримав документи для сертифікації «Північного потоку — 2», він має чотири місяці для рішення. Якщо регулятор сертифікує його, почнуться поставки газу.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». У Берліні заявили, що домагатимуться від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. При цьому для України жодних гарантій транзиту немає. Згодом голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну й після 2024 року. Це саме заявив і Володимир Путін.