Міненерго припускає, що на тлі енергетичної кризи Європа може схвалити запуск «Північного потоку — 2» без сертифікації

Європа може схвалити запуск «Північного потоку — 2» без належної сертифікації, оскільки Росія завжди використовує кризові ситуації для досягнення своїх цілей.

Про це повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль у суботньому інтервʼю виданню «Радіо Свобода».

«Такий ризик існує. Якщо не будуть запропоновані інші варіанти вирішення цієї кризи, можливо, і ризикне», — сказала Зеркаль, відповідаючи на питання про можливість схвалення Європою запуску «Північного потоку — 2».

Вона нагадала, що наприкінці наступного тижня повинна відбутися зустріч лідерів G20, у порядок денний якої включені питання подолання енергетичної кризи.

«Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm (ідеальний шторм), який зараз ми бачимо, використаний Володимиром Путіним дуже добре», — додала радниця глави Міненерго.

За її словами, тільки за перше півріччя поточного року «Газпром» заробив понад $10 млрд. Зеркаль зазначила, що в другому півріччі російський газовий монополіст отримає такий прибуток, який «неможливо уявити».

Нагадаємо, у середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Згодом вона сягнула майже $2000. Причина такої високої ціни — низькі запаси газу в підземних сховищах Європи.