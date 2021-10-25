У Держдепі США прогнозують, що «Північний потік — 2» не запрацює до березня 2022 року

Схвалення Німеччиною та Європейською комісією газопроводу «Північний потік — 2» може затягнутися до березня наступного року, а Росія має збільшити потік газу через газопроводи, що існують, якщо запевняє, що може швидко наростити транзит через «Північний потік — 2».

Про це заявив старший радник з глобальної енергетичної безпеки США Амос Хохштейн, повідомляє Reuters.

«Ви не можете мати й те, й інше», — сказав він.