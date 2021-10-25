У Держдепі США прогнозують, що «Північний потік — 2» не запрацює до березня 2022 року

Схвалення Німеччиною та Європейською комісією газопроводу «Північний потік — 2» може затягнутися до березня наступного року, а Росія має збільшити потік газу через газопроводи, що існують, якщо запевняє, що може швидко наростити транзит через «Північний потік — 2».
Про це заявив старший радник з глобальної енергетичної безпеки США Амос Хохштейн, повідомляє Reuters.
«Ви не можете мати й те, й інше», — сказав він.
На думку Хохштейна, президент Росії Володимир Путін наближається до того, щоб використовувати газ як політичну зброю.
«Якщо у Росії є газ, який вона хоче транзитувати через «Північний потік — 2», але вона вважає за краще не робити цього, і це станеться тільки в тому випадку, якщо Європа погодиться з іншими вимогами, які абсолютно не повʼязані», — додав представник Держдепу.
Водночас Хохштейн зазначив, що США не змінили негативного ставлення до «Північного потоку — 2», але перейшли від спроб протидіяти будівництву газопроводу до нівелювання негативних наслідків введення його в експлуатацію.
- 10 вересня 2021 року будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Газопровід передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.
- Німецький регулятор отримав документи для сертифікації «Північного потоку — 2», він має чотири місяці для рішення. Якщо регулятор сертифікує його, почнуться поставки газу.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». У Берліні заявили, що домагатимуться від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. При цьому для України жодних гарантій транзиту немає. Згодом голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну й після 2024 року. Це саме заявив і Володимир Путін.