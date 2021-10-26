Мінекономіки Німеччини передало регулятору висновки щодо «Північного потоку — 2». Газопровід визнали безпечним

Міністерство економіки Німеччини передало Федеральному агентству мереж свої висновки для сертифікації газопроводу «Північний потік — 2».
Про це пише Reuters.
Газопровід має бути сертифікований Федеральним агентством мереж Німеччини, а аналіз від Мінекономіки Німеччини є ключовою вимогою для розгляду заявки на сертифікацію.
«У своєму аналізі Федеральне міністерство економіки робить висновок, що надання сертифікату не загрожує безпеці постачання газу до ФРН та Європейського Союзу», — йдеться в заяві міністерства.
Міністерство пояснило, що надало свій аналіз регулятору після обговорень із сусідніми країнами ЄС, зокрема з Італією, Австрією, Польщею, Чехією, Угорщиною, Естонією, Латвією та Литвою.
Федеральне агентство мереж Німеччини має час для сертифікації «Північного потоку — 2» до початку січня, але воно може ухвалити рішення і раніше. Потім це рішення передадуть на затвердження до Європейської комісії, що має зняти останні перешкоди для запуску газопроводу.
- У Держдепі США заявили, що схвалення Німеччиною та Європейською комісією газопроводу «Північний потік — 2» може затягнутися до березня наступного року, а Росія має збільшити потік газу через газопроводи, що існують, якщо запевняє, що може швидко наростити транзит через «Північний потік — 2».
- 10 вересня 2021 року будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Газопровід передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.
- Німецький регулятор отримав документи для сертифікації «Північного потоку — 2», він має чотири місяці для рішення. Якщо регулятор сертифікує його, почнуться поставки газу.