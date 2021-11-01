Глава «Нафтогаза» Витренко: Отсутствие транзита газа увеличивает шансы полномасштабной войны России с Украиной

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что если Россия прекратит транзит газа через Украину, то это увеличит шансы начала полномасштабной войны.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

«Если не будет физического транзита через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями», — сказал Витренко.

По его словам, запуск российского газопровода «Северный поток — 2» сделает Украину более уязвимой, с учетом того, что РФ уже использует газопровод как оружие, перекрыв некоторые поставки газа в Европу. Витренко уверен, что запуск газопровода устранит сдерживающий фактор для России, чтобы начать войну.