Голова «Нафтогазу» Вітренко: Відсутність транзиту газу збільшує шанси повномасштабної війни Росії з Україною

Голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що якщо Росія припинить транзит газу через Україну, то це збільшить шанси на початок повномасштабної війни.
Про це він розповів в інтервʼю Financial Times.
«Якщо не буде фізичного транзиту через Україну, це збільшує шанси повномасштабної війни між Росією та Україною з усіма її наслідками», — сказав Вітренко.
За його словами, запуск російського газопроводу «Північний потік — 2» зробить Україну більш уразливою з урахуванням того, що РФ вже використовує газопровід як зброю, перекривши деякі постачання газу до Європи. Вітренко впевнений, що запуск газопроводу усуне стримуючий фактор для Росії, щоб розпочати війну.
- 10 вересня 2021 року будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили.
- 26 жовтня Міністерство економіки Німеччини передало Федеральному агентству мереж свої висновки щодо сертифікації газопроводу «Північний потік — 2». Газопровід визнали безпечним. Найближчим часом регулятор Німеччини може сертифікувати газопровід, після чого розпочнеться постачання газу.
- Тим часом Росія знову почала стягувати війська до кордонів України.