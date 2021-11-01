Голова «Нафтогазу» Вітренко: Відсутність транзиту газу збільшує шанси повномасштабної війни Росії з Україною

Голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що якщо Росія припинить транзит газу через Україну, то це збільшить шанси на початок повномасштабної війни.

Про це він розповів в інтервʼю Financial Times.

«Якщо не буде фізичного транзиту через Україну, це збільшує шанси повномасштабної війни між Росією та Україною з усіма її наслідками», — сказав Вітренко.

За його словами, запуск російського газопроводу «Північний потік — 2» зробить Україну більш уразливою з урахуванням того, що РФ вже використовує газопровід як зброю, перекривши деякі постачання газу до Європи. Вітренко впевнений, що запуск газопроводу усуне стримуючий фактор для Росії, щоб розпочати війну.