В «експериментальному» Моршині все ж шпиталізували людину з коронавірусом

У місті Моршин Львівської області, де провели експеримент із вакцинації більшості населення для формування колективного імунітету, лише одна людина госпіталізована до лікарні з коронавірусом. До цього не було жодного.
Про це «Суспільному» розповів мер міста Руслан Ільницький.
Шпиталізована літня жінка, яка не була вакцинованою.
Зазначимо, що однією дозою в Моршині зараз провакциновано 75% людей, повністю вакциновані — 74%. Станом на 26 жовтня в місті не було жодного шпиталізованого, однак було 22 хворих (у них був легкий перебіг хвороби, лікувались вдома на самоізоляції).
Пілотний проєкт із колективної вакцинації населення проти коронавірусу стартував у Моршині 16 квітня. Там проживають 4 239 людей, для вакцинації жителів виділили 2,4 тисячі доз вакцини CoronaVac.
- За добу 27 жовтня в Україні зафіксували найбільшу кількість заражених коронавірусом за весь час пандемії — 26 071 людина. Також за цю добу встановили і новий рекорд з вакцинації — 291 985 людей. Рекорд смертності був 734 людини (за добу 25 жовтня).
- Міністерство охорони здоровʼя наказом від 13 жовтня дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років препаратом Pfizer, незалежно від приналежності до групи ризику. Діти, яким не загрожує за станом здоровʼя важка форма коронавірусу, можуть отримати щеплення тільки за умови наявності вакцини.