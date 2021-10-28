В «експериментальному» Моршині все ж шпиталізували людину з коронавірусом

У місті Моршин Львівської області, де провели експеримент із вакцинації більшості населення для формування колективного імунітету, лише одна людина госпіталізована до лікарні з коронавірусом. До цього не було жодного.

Про це «Суспільному» розповів мер міста Руслан Ільницький.

Шпиталізована літня жінка, яка не була вакцинованою.