У Моршині Львівської області проведуть експеримент — там вакцинують одночасно всіх дорослих

У місті Моршин Львівської області вирішили провести експеримент та одночасно вакцинувати від коронавірусу все доросле населення.
Про це пише пресслужба Львівської ОДА.
«За вказівкою МОЗ в обласних державних адміністраціях активно наробляється алгоритм дій і програми постковідної реабілітації пацієнтів. Моршин є найбільшим курортним містом в нашій області, яке має можливості для організації відпочинку та реабілітації великої кількості людей. За ініціативою міського голови Руслана Ільницького Моршинська міська рада звернулася до уряду з пропозицією запустити пілотний проєкт з проведення позапланової колективної вакцинації від коронавірусу жителів і працівників санаторно-курортних закладів», — заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.
Загалом у Моршині проживають 4 239 людей. Проєкт передбачає вакцинацію більшості дорослих у місті. Для цього місцева влада виділила 2 400 доз вакцини CoronaVac спеціально для Моршина. Запис на вакцинацію триває у сімейних лікарів, а також на Facebook-сторінці міськради.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.