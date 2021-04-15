В Моршине Львовской области проведут эксперимент — там вакцинируют одновременно всех взрослых

В городе Моршин Львовской области решили провести эксперимент и одновременно вакцинировать от коронавируса все взрослое население.

«По указанию Минздрава в областных государственных администрациях активно нарабатывается алгоритм действий и программы постковидной реабилитации пациентов. Моршин является крупнейшим курортным городом в нашей области, который имеет возможности для организации отдыха и реабилитации большого количества людей. По инициативе городского головы Руслана Ильницкого Моршинский городской совет обратился к правительству с предложением запустить пилотный проект по проведению внеплановой коллективной вакцинации от коронавируса жителей и сотрудников санаторно-курортных учреждений», — заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Всего в Моршине проживают 4 239 человек. Проект предусматривает вакцинацию большинства взрослых в городе. Для этого местные власти выделили 2 400 доз вакцины CoronaVac специально для Моршина. Запись на вакцинацию проходит у семейных врачей, а также на Facebook-странице горсовета.