Кому нельзя делать прививки и из чего состоят вакцины: в Минздраве опубликовали руководство по самым частым вопросам о вакцинации

Об этом говорится на Facebook-странице ЦОЗ.

Центр общественного здоровья Минздрава опубликовал руководство по 100 наиболее распространенным вопросам о вакцинации от коронавируса .

Там отмечают, что в пособии есть ответы на вопросы, как работают различные типы вакцин, из чего они состоят и кому нельзя делать прививки.

«Вскоре появятся и бумажные экземпляры, которые получат врачи и медицинские сестры во всех регионах Украины», — обещают в ЦОЗ.