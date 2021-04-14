Кому нельзя делать прививки и из чего состоят вакцины: в Минздраве опубликовали руководство по самым частым вопросам о вакцинации

Центр общественного здоровья Минздрава опубликовал руководство по 100 наиболее распространенным вопросам о вакцинации от коронавируса.
Об этом говорится на Facebook-странице ЦОЗ.
Там отмечают, что в пособии есть ответы на вопросы, как работают различные типы вакцин, из чего они состоят и кому нельзя делать прививки.
«Вскоре появятся и бумажные экземпляры, которые получат врачи и медицинские сестры во всех регионах Украины», — обещают в ЦОЗ.
- В Украине 1 марта начал работать сайт для записи на вакцинацию. Это можно сделать и через приложение «Дія», и у своего врача. По состоянию на 14 апреля в Украине одну дозу вакцины получил 403 551 человек, две (то есть завершили вакцинацию) — 5. Сейчас прививки делают двумя препаратами — AstraZeneca (Covishield) и китайским CoronaVac.
- Напомним, что Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.