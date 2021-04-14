Минздрав: Почти полмиллиона украинцев записались в очередь на вакцинацию от коронавируса

В Украине по состоянию на конец суток 13 апреля в очередь на вакцинацию от коронавируса записалось 449 960 украинцев. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

Больше всего записываются люди от 21 до 39 лет, меньше всего — категория 80+. По словам Кучера, больше всего в лист вакцинации записались в Киеве — 137 891 человек.