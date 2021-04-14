Минздрав: Почти полмиллиона украинцев записались в очередь на вакцинацию от коронавируса

В Украине по состоянию на конец суток 13 апреля в очередь на вакцинацию от коронавируса записалось 449 960 украинцев. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.
Больше всего записываются люди от 21 до 39 лет, меньше всего — категория 80+. По словам Кучера, больше всего в лист вакцинации записались в Киеве — 137 891 человек.
В Украине 1 марта начал работать сайт для записи на вакцинацию. Это можно сделать и через приложение «Дія», и у врача. По состоянию на 14 апреля в Украине одну дозу вакцины получили 403 551 человек, две (то есть завершили вакцинацию) — 5 человек. Сейчас прививки делают двумя препаратами — AstraZeneca (Covishield) и китайским CoronaVac.
Напомним, что Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается и поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. 9 апреля Министерство здравоохранения седьмой раз с начала пандемии утвердило изменения в протокол лечения коронавируса.
- Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341. Темпы вакцинации при этом низкие.