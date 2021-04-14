МОЗ: Майже пів мільйона українців записались у чергу на вакцинацію від коронавірусу

В Україні станом на кінець доби 13 квітня у чергу на вакцинацію від коронавірусу записалось 449 96о українців. Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.

Найбільше записуються люди від 21 до 39 років, найменше — категорія 80+. За словами Кучера, найдовший лист вакцинації у Києві — 137 891 людина.