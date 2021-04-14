Кому не можна робити щеплення та з чого складаються вакцини: у МОЗ опублікували посібник з найпоширенішими запитаннями про вакцинацію

Центр громадського здоров’я МОЗ опублікував посібник зі 100 найпоширенішими запитаннями про вакцинацію від коронавірусу.
Про це йдеться на Facebook-сторінці ЦГЗ.
Там зазначають, що в посібнику є відповіді на запитання, як працюють різні типи вакцин, з чого вони складаються і кому не можна робити щеплення.
«Невдовзі з’являться і паперові екземпляри, які отримають лікарі та медичні сестри в усіх регіонах України», — обіцяють у ЦГЗ.
- В Україні 1 березня почав працювати сайт для запису на вакцинацію. Це можна зробити як через додаток «Дія», так і у свого лікаря. Станом на 14 квітня в Україні одну дозу вакцини отримала 403 551 людина, дві (тобто завершили вакцинацію) — 5 людей. Наразі щеплення роблять двома препаратами — AstraZeneca (Covishield) та китайським CoronaVac.
- Нагадаємо, що Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.