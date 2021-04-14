Кому не можна робити щеплення та з чого складаються вакцини: у МОЗ опублікували посібник з найпоширенішими запитаннями про вакцинацію

Про це йдеться на Facebook-сторінці ЦГЗ.

Центр громадського здоров’я МОЗ опублікував посібник зі 100 найпоширенішими запитаннями про вакцинацію від коронавірусу .

Там зазначають, що в посібнику є відповіді на запитання, як працюють різні типи вакцин, з чого вони складаються і кому не можна робити щеплення.

«Невдовзі з’являться і паперові екземпляри, які отримають лікарі та медичні сестри в усіх регіонах України», — обіцяють у ЦГЗ.