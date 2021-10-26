Експеримент МОЗ із масової вакцинації: у Моршині немає жодного шпиталізованого з коронавірусом

У курортному місті Моршин на Львівщині, який навесні взяв участь в експерименті МОЗ із масової вакцинації для вироблення колективного імунітету, жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації.

Про це Укрінформу повідомив міський голова Моршина Руслан Ільницький.

Станом на 26 жовтня в Моршині вакциновано першою дозою 75% дорослого населення міста, а двома — 74%. Загалом у місті станом на 26 жовтня у 22 людей коронавірус (це не нові випадки, а загальна кількість хворих), з них 8 вакцинованих і жодного шпиталізованого. У всіх легкий перебіг хвороби, вони лікуються вдома на самоізоляції.

«Якщо влітку в нас не було жодної хворої людини, то з появою штаму «Дельта» маємо таку тенденцію. Але за весь цей період жоден хворий не був госпіталізований», — зазначив Ільницький.