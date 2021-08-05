У Моршині повністю вакцинували 66% населення. З кінця червня там немає нових хворих на COVID-19

У Моршині Львівської області, де триває пілотний проєкт із вакцинації населення проти коронавірусу, з кінця червня не виявляють нових випадків COVID-19.
Про це поінформувала пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України.
У місті щонайменше одну дозу вакцини отримали 72,4% дорослого населення, а 66% уже завершили вакцинацію.
«Зараз у Моршині немає зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня», — йдеться в повідомленні.
Заступник міністра охорони здоровʼя, головний санлікар Ігор Кузін назвав це дуже хорошим результатом.
«Вакцини проти COVID-19 демонструють високі рівні ефективності та захисту. І це не лише український, але й світовий досвід. Звісно, ми чудово розуміємо всі обмеження такого проєкту, але маємо сказати про те, що досягнуті високі та надвисокі цифри універсального охоплення, що є необхідною умовою для припинення спалаху і пандемії», — заявив він.
- Пілотний проєкт із колективної вакцинації населення проти коронавірусу стартував у Моршині 16 квітня. Там проживають 4 239 людей, для вакцинації жителів виділили 2,4 тисячі доз вакцини CoronaVac.
- В Україні зареєстровані вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) і Johnson & Johnson (Janssen). Також щеплення роблять вакциною Moderna.
- Вакцинація у країні стартувала 24 лютого. Станом на 5 серпня першу дозу вакцини отримали майже 3,9 мільйона людей, а 2,2 мільйона українців завершили вакцинацію.