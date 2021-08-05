У Моршині повністю вакцинували 66% населення. З кінця червня там немає нових хворих на COVID-19

Заступник міністра охорони здоровʼя, головний санлікар Ігор Кузін назвав це дуже хорошим результатом.

«Вакцини проти COVID-19 демонструють високі рівні ефективності та захисту. І це не лише український, але й світовий досвід. Звісно, ми чудово розуміємо всі обмеження такого проєкту, але маємо сказати про те, що досягнуті високі та надвисокі цифри універсального охоплення, що є необхідною умовою для припинення спалаху і пандемії», — заявив він.