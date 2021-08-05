В Моршине полностью вакцинировали 66% населения. С конца июня там нет новых больных COVID-19

В Моршине Львовской области, где проходит пилотный проект по вакцинации населения против коронавируса, с конца июня не фиксируют новых случаев COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В городе минимум одну дозу вакцины получили 72,4% взрослого населения, а 66% уже завершили вакцинацию.

«Сейчас в Моршине нет зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания зафиксировали 20 июня», — говорится в сообщении.