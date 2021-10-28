В «экспериментальном» Моршине все же госпитализировали человека с коронавирусом

В городе Моршин Львовской области, где провели эксперимент по вакцинации большинства населения для формирования коллективного иммунитета, только один человек госпитализирован в больницу с коронавирусом. До этого не было ни одного.

Об этом «Суспільному» рассказал мэр города Руслан Ильницкий.

Госпитализирована пожилая женщина, которая не была вакцинирована.