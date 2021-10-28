В «экспериментальном» Моршине все же госпитализировали человека с коронавирусом

В городе Моршин Львовской области, где провели эксперимент по вакцинации большинства населения для формирования коллективного иммунитета, только один человек госпитализирован в больницу с коронавирусом. До этого не было ни одного.
Об этом «Суспільному» рассказал мэр города Руслан Ильницкий.
Госпитализирована пожилая женщина, которая не была вакцинирована.
Отметим, что одной дозой в Моршине сейчас провакцинированы 75% людей, полностью вакцинированы — 74%. По состоянию на 26 октября в городе не было ни одного госпитализированного, однако было 22 больных (у них было легкое течение болезни, лечились дома на самоизоляции).
Пилотный проект по коллективной вакцинации населения против коронавируса стартовал в Моршине 16 апреля. Там проживают 4 239 человек, для вакцинации жителей выделили 2,4 тысячи доз вакцины CoronaVac.
- За сутки 27 октября в Украине зафиксировали наибольшее количество зараженных коронавирусом за все время пандемии — 26 071 человек. Также за эти сутки установили и новый рекорд по вакцинации — 291 985 человек. Рекорд смертности составил 734 человека (за сутки 25 октября).
- Министерство здравоохранения приказом от 13 октября разрешило вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет препаратом Pfizer, независимо от принадлежности к группе риска. Дети, которым не угрожает по состоянию здоровья тяжелая форма коронавируса, могут получить прививку только при наличии вакцины.