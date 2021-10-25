Правозахисна організація Amnesty International закриває офіси в Гонконгу через закон про нацбезпеку

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закриє свої офіси в Гонконгу через ухвалення закону про національну безпеку — він робить «практично неможливим» її діяльність.
Про це йдеться у заяві організації від 25 жовтня.
Amnesty працює в Гонконзі понад 40 років і керує двома офісами: один орієнтований на місто, а інший - на регіон в цілому. Місцевий офіс закриється до 31 жовтня, а регіональний офіс переїде до кінця року (куди саме — поки невідомо).
Нагадаємо, що закон про національну безпеку в Гонконзі криміналізує «сепаратизм, підривну діяльність, тероризм і змову з іноземними силами». Критики кажуть, що він спрямований на придушення інакомислення, але Китай каже, що він призначений «для підтримки стабільності».
Голова міжнародної ради Amnesty Анджула Мья Сінгх Байс заявила, що через цей закон у Гонконгу розпустили щонайменше 35 правозахисних груп.
«Це рішення, прийняте з важким серцем, було продиктовано законом про національну безпеку Гонконгу, який фактично позбавив правозахисні організації в Гонконзі можливості працювати вільно і без страху серйозних репресій», - сказала вона.
Amnesty International — це неурядова організація, яку заснували у Великій Британії у 1961 році. Вона досліджує та попереджає порушення прав людини, а також допомагає тим, чиї права вже були порушені. Ця організація діє і в Україні, ось сайт.
30 червня 2020 року парламент Китаю ухвалив закон про посилення спецслужб у Гонконгу. «Закон про національну безпеку» розцінюють як відповідь на протести 2019 року. Новий закон декларує посилення боротьби з сепаратизмом, тероризмом і змовами за участі іноземних урядів.
- Сенат США схвалив санкції проти Китаю за «підрив незалежності» Гонконгу. Тайвань заявив про готовність допомагати гонконгцям, які зазнали переслідувань, а Велика Британія надаватиме їм притулок. Допомогу жителям Гонконгу пообіцяла й Австралія. Китай у відповідь заявив, що надання притулку гонконгцям — це порушення міжнародного права.
- Гонконг має особливий статус з правами широкої автономії. До 1997 року він був британською колонією. Потім його передали Китаю за договором, одним із ключових пунктів якого був принцип «одна країна, дві системи». Пекін перебирав на себе питання оборони та зовнішньої політики, а Гонконг лишав за собою контроль над законодавством, поліцією, фінансовою системою та імміграційною політикою, а також зберігав членство в міжнародних організаціях.