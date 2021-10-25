Правозащитная организация Amnesty International закрывает офисы в Гонконге из-за закона о нацбезопасности

Международная правозащитная организация Amnesty International закроет свои офисы в Гонконге из-за принятия закона о национальной безопасности — он делает «практически невозможным» ее деятельность.

Об этом говорится в заявлении организации от 25 октября.

Amnesty работает в Гонконге более 40 лет и руководит двумя офисами: один ориентирован на город, а другой — на регион в целом. Местный офис закроется до 31 октября, а региональный офис переедет до конца года (куда именно — пока неизвестно).

Напомним, что закон о национальной безопасности в Гонконге криминализирует «сепаратизм, подрывную деятельность, терроризм и сговор с иностранными силами». Критики говорят, что он направлен на подавление инакомыслия, но Китай говорит, что он назначен «для поддержания стабильности».

Глава международного совета Amnesty Анджула Мья Сингх Байс заявила, что из-за этого закона в Гонконге распустили менее 35 правозащитных групп.

«Это решение, принятое с тяжелым сердцем, было продиктовано законом о национальной безопасности Гонконга, который фактически лишил правозащитные организации в Гонконге возможности работать свободно и без страха серьезных репрессий», — сказала она.