Напад на журналістів «Схем»: керівнику Укрексімбанку Мегцеру повідомили про нову підозру

Главі правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру повідомили про нову підозру через напад на журналістів програми «Схеми» — вона стосується перешкоджання законній професійній діяльності.
Про це Київська міська прокуратура повідомила у пʼятницю, 8 жовтня.
Попередня підозра Мецгеру стосується незаконного утримання журналістів. Наразі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
7 жовтня «Схеми» опублікували розслідування щодо Укрексімбанку, під час зйомок якого і сталась сутичка з керівництвом фінустанови. Воно стосується видачі $60 мільйонів кредиту бізнесмену Сергію Брюховецькому, у якого паралельно є компанія в «ДНР», куди він платить податки. Сам Мецгер же заявив, що під час перевірки бізнесмена служба безпеки банку не виявила жодних порушень. Він додав, що фінустанова готова до перевірок з цього приводу, є всі необхідні документи.
- 4 жовтня журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на знімальну групу в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання, після чого працівники банку вилучили у журналістів техніку і видалили записи.
- Пізніше редакції програми «Схеми» вдалося відновити відеозапис інциденту. Сам Мецгер відсторонений від посади на час службового розслідування і попросив вибачення в журналістів.