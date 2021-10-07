Напад на журналістів «Схем»: Главі Укрексімбанку Мецгеру вручили підозру

Столичні правоохоронці вручили підозру двом фігурантам справи про перешкоджання професійній діяльності журналістів «Схем».
Одну з підозр отримав глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер, про що він сам повідомив у соціальних медіа.
«Я зранку збирався їхати до прокуратури й отримати підозру. Проте правоохоронці сьогодні о 9-й ранку приїхали до мене додому та вручили документ», — зазначив Мецгер.
Він додав, що вчора правоохоронці не могли це зробити через те, що приїхали до приміщення банку, де «Мецгер уже не має законних підстав перебувати».
«Я готовий у повному обсязі співпрацювати зі слідством. Глибоко переконаний, що свобода слова — це важлива складова розвитку України», — резюмував Мецгер.
- 4 жовтня журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на знімальну групу в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання, після чого працівники банку вилучили у журналістів техніку і видалили записи.
- У банку факт нападу спростовують, стверджуючи, що журналісти намагалися отримати секретну інформацію. Редакція «Схем» звинуватила Укрексімбанк у приховуванні правди у своєму коментарі.
- Пізніше редакції програми «Схеми» вдалося відновити відеозапис інциденту з нападом на журналістів у кабінеті голови правління Укрексімбанку.
- Наступного дня Мецгер повідомив, що написав заяву з проханням відсторонити його з посади на час службового розслідування. Наглядова рада оперативно її схвалила та призначила виконувача обов’язків. Сам же Мецгер попросив вибачення в журналістів.