Напад на журналістів «Схем»: Главі Укрексімбанку Мецгеру вручили підозру

Столичні правоохоронці вручили підозру двом фігурантам справи про перешкоджання професійній діяльності журналістів «Схем».

Одну з підозр отримав глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер, про що він сам повідомив у соціальних медіа.

«Я зранку збирався їхати до прокуратури й отримати підозру. Проте правоохоронці сьогодні о 9-й ранку приїхали до мене додому та вручили документ», — зазначив Мецгер.

Він додав, що вчора правоохоронці не могли це зробити через те, що приїхали до приміщення банку, де «Мецгер уже не має законних підстав перебувати».

«Я готовий у повному обсязі співпрацювати зі слідством. Глибоко переконаний, що свобода слова — це важлива складова розвитку України», — резюмував Мецгер.