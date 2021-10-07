Напад на журналістів «Схем»: одному співробітнику Укрексімбанку оголосили підозру, іншого шукають

Одному з посадовців Укрексімбанку вручили підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів.
Про це повідомила столична прокуратура.
«За погодження Голосіївської окружної прокуратури міста Києва органом дізнання Голосіївського управління поліції вручено повідомлення про підозру одній зі службових осіб банку за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1, 3 ст. 171 КК України)», — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановлюють місцеперебування ще одного співробітника банку, щодо якого теж склали повідомлення про підозру.
- 4 жовтня журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на знімальну групу в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання, після чого працівники банку вилучили у журналістів техніку і видалили записи.
- У банку факт нападу спростовують, стверджуючи, що журналісти намагалися отримати секретну інформацію. Редакція «Схем» звинуватила Укрексімбанк у приховуванні правди у своєму коментарі.
- Пізніше редакції програми «Схеми» вдалося відновити відеозапис інциденту з нападом на журналістів у кабінеті голови правління Укрексімбанку.
- Нступного дня Мецгер повідомив, що написав заяву з проханням відсторонити його з посади на час службового розслідування. Наглядова рада оперативно її схвалила та призначила виконувача обов’язків. Сам же Мецгер попросив вибачення у журналістів.