Напад на журналістів «Схем»: одному співробітнику Укрексімбанку оголосили підозру, іншого шукають

Одному з посадовців Укрексімбанку вручили підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів.

Про це повідомила столична прокуратура.

«За погодження Голосіївської окружної прокуратури міста Києва органом дізнання Голосіївського управління поліції вручено повідомлення про підозру одній зі службових осіб банку за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1, 3 ст. 171 КК України)», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють місцеперебування ще одного співробітника банку, щодо якого теж склали повідомлення про підозру.