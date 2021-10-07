Нападение на журналистов «Схем»: одному сотруднику Укрэксимбанка объявили о подозрении, второго ищут

Одному из чиновников Укрэксимбанка вручили подозрение в препятствовании профессиональной деятельности журналистов.

Об этом сообщила столичная прокуратура.

«По согласованию Голосеевской окружной прокуратуры города Киева орган дознания Голосеевского управления полиции вручил сообщение о подозрении одному из должностных лиц банка по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают местонахождение еще одного сотрудника банка, в отношении которого тоже составили сообщение о подозрении.