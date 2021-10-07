Нападение на журналистов «Схем»: одному сотруднику Укрэксимбанка объявили о подозрении, второго ищут

Одному из чиновников Укрэксимбанка вручили подозрение в препятствовании профессиональной деятельности журналистов.
Об этом сообщила столичная прокуратура.
«По согласованию Голосеевской окружной прокуратуры города Киева орган дознания Голосеевского управления полиции вручил сообщение о подозрении одному из должностных лиц банка по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины)», — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают местонахождение еще одного сотрудника банка, в отношении которого тоже составили сообщение о подозрении.
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего сотрудники банка изъяли у журналистов технику и удалили записи.
- В банке факт нападения опровергают, утверждая, что журналисты пытались получить секретную информацию. Редакция «Схем» обвинила Укрэксимбанк в сокрытии правды в своем комментарии.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента с нападением на журналистов в кабинете главы правления Укрэксимбанка.
- На следующий день Мецгер сообщил, что написал заявление с просьбой отстранить его от должности на период служебного расследования. Наблюдательный совет оперативно его одобрил и назначил исполняющего обязанности. Сам же Мецгер попросил прощения у журналистов.