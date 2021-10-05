«Ни слова о нападении». В «Схемах» удивлены комментарием Укрэксимбанка об инциденте с журналистами

Редакция программы «Схемы» удивлена позицией Укрэксимбанка о нападении на журналистов во время интервью с главой банка, в которой нет ни слова о применении силы.

Об этом сообщила главный редактор программы расследований «Схемы» Наталья Седлецкая.

«О самом нападении — ни слова. Наоборот, говорят — «журналист с оператором безо всякого препятствования покинули помещение банка». О том, что сотрудники банка по приказу председателя правления удалили видео с флешек из наших камер — тоже ни слова. Более того, еще и обвинили журналиста Кирилла Овсяного в «противоправном завладении информацией с ограниченным доступом (банковской тайной)», и говорят, что пожалуются на него в полицию», — написала Седлецкая.

По ее словам, лучшим ответом банку будет публикация расследования «Схем», над которым редакция работает в ускоренном темпе.

Также Седлецкая заявила, что Укрэксимбанк врет о том, что с журналистами руководство банка общалось «не под запись».

«Когда редакция письменно просит интервью за три недели до эфира, а затем в определенный день и время приходит журналист и оператор с двумя камерами — это разговор ON the record. И даже если вопросы не нравятся спикеру (в данном случае топ-менеджеру государственного банка) — это не означает, что журналисты должны немедленно прекратить запись», — написала Седлецкая.

Она добавила, что съемочная группа наоборот должна продолжать съемку, чтобы зафиксировать реакцию публичных лиц на вопросы по сути расследования.