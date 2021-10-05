Посольство США отреагировало на нападение на журналистов в кабинете главы Укрэксимбанка

Посольство США в Украине призвало провести прозрачное расследование нападения на журналистов программы «Схемы» во время интервью с главой Укрэксимбанка.

Об этом говорится в заявлении посольства, переданном «Европейской правде».

«Мы обеспокоены сообщениями о ненадлежащем поведении в отношении журналистов «Радио Свобода» в Укрэксимбанке. Свободные СМИ играют жизненно важную роль в демократии, и репортеры должны иметь возможность работать без преследований или запугивания. Мы надеемся на тщательное и прозрачное расследование инцидента», — отмечается в заявлении.