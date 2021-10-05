Посольство США отреагировало на нападение на журналистов в кабинете главы Укрэксимбанка

Посольство США в Украине призвало провести прозрачное расследование нападения на журналистов программы «Схемы» во время интервью с главой Укрэксимбанка.
Об этом говорится в заявлении посольства, переданном «Европейской правде».
«Мы обеспокоены сообщениями о ненадлежащем поведении в отношении журналистов «Радио Свобода» в Укрэксимбанке. Свободные СМИ играют жизненно важную роль в демократии, и репортеры должны иметь возможность работать без преследований или запугивания. Мы надеемся на тщательное и прозрачное расследование инцидента», — отмечается в заявлении.
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего сотрудники банка отобрали у журналистов технику и удалили записи.
- В банке факт нападения опровергают, утверждая, что журналисты пытались получить секретную информацию.
- Правоохранители начали расследование.