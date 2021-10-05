«Не понравились вопросы». Журналисты «Схем» заявили о нападении во время записи интервью с главой «Укрэксимбанка»

Журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы.

Об этом сообщает «Радио Свобода», которая также опубликовала аудиозапись инцидента.

Журналисты рассказали, что Мецгеру не понравился вопрос журналиста Кирилла Овсяного о его позиции по расследованию, которое они готовят. После этого Мецгер потребовал у охраны «скрутить» оператора и удалить видео. Журналист смог записать недовольство вероятное Мецгера на аудио.

По словам журналистов, охрана банка применила силу к оператору и забрала две камеры и карты памяти с записью. Их час держали в кабинете Мецгера. Кроме самого Мецгера, в кабинете также присутствовали директор департамента информационной политики «Укрэксимбанка» Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка, который и применил силу.

По возвращению журналистам техники видео с записью части интервью уже не было. После этого журналисты и представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

В пресс-службе банка сообщили, что готовят комментарий со своей позицией относительно инцидента.