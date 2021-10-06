Укрэксимбанк отстранил главу правления и извинился перед журналистами за нападение

Наблюдательный совет Укрэксимбанка отстранил председателя правления Евгения Мецгера после инцидента с нападением на журналистов «Схем» в его кабинете.
Об этом говорится на странице банка.
«Наблюдательный совет Укрэксимбанка на экстренном внеочередном заседании принял решение отстранить председателя правления Укрэксимбанка Мецгера Е.В. от осуществления своих полномочий на время проведения внутреннего расследования наблюдательным советом», — говорится в сообщении.
Наблюдательный совет также извинился перед пострадавшими журналистами, а также перед представителями всех СМИ и гражданского общества за «досадное и неподобающее поведение предправления и представителей банка».
«Результатом внутреннего расследования будет окончательное решение наблюдательного совета о полномочиях Мецгера Е В.» — подчеркнули в банке. Временно исполняющим обязанности главы правления банка назначен член правления банка Сергей Ермаков.
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего сотрудники банка отобрали у журналистов технику и удалили записи.
- В банке факт нападения отрицают, утверждая, что журналисты пытались получить секретную информацию. Редакция «Схем» обвинила Укрэксимбанк в сокрытии правды в своем комментарии.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента с нападением на журналистов в кабинете главы правления Укрэксимбанка.
- Офис президента назвал недопустимым поведение сотрудников банка, намекнув на необходимость отстранения Мецгера с возможным увольнением.